Nach Pellets verteufeltes Öl am zweitbilligsten

Sackware deutlich teurer

Aber die Preise sind auch regional sehr unterschiedlich. Mithilfe der Arbeiterkammer OÖ hat die „Krone“ einen Check gemacht. Bei Pellets, die in loser Form per Lkw kommen, liegt der günstigste Preis bei Anbietern in Freistadt und Schärding bei 399 Euro je Tonne, der teuerste Händler will 441,80 Euro. Dazu kommen noch Abfüllpauschalen von 45 bis 68,6 Euro. Wer Pellets in 15-Kilo-Säcken kauft, zahlt deutlich mehr. Hier kostet die Tonne umgerechnet zwischen 426 und 566,6 Euro - bei Palettenabnahme zwischen 406 und 544 Euro. Zustellung nicht eingerechnet.