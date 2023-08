Brand im Pensionistenheim: Pflegekräfte als Helden

Im Haus Wienerberg kam es in der Nacht auf den 21. August zu einem Wohnungsbrand, der rasch eingedämmt werden konnte. Dank des beherzten Eingreifens und der großartigen Zusammenarbeit des Nachtdienstes konnte Schlimmeres verhindert werden. Die „Krone“ hat mit den beiden Brandrettern gesprochen. „Als ich in die betroffene Wohnung kam, konnte ich kaum atmen - so stark war der Rauch. Ich habe instinktiv gehandelt und habe die Dame geschnappt und aus dem Zimmer geholt. Ich denke, es ging wirklich um Sekunden“, erzählt Pflegeassistent Christian Stawa.