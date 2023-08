Unglaublich: In Imst wird Strom künftig billiger!

Da reiben sich Oberländer Stromkunden die Augen: In Zeiten der fast täglichen Diskussion über die erhöhten Tiwag-Tarife ist das, was die Imster Stadtwerke ihren Kunden offerieren, fast unglaublich: In einem Schreiben wird eine Strompreissenkung ab ersten September in Aussicht gestellt. Von derzeit 21,60 Cent brutto wird der Tarif auf 16,80 Cent pro Kilowattstunde (inkl. Mehrwertsteuer) reduziert werden.