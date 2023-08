Dank „Wiesendoktor“ wird jeder Gemeindebau gekühlt

Der erste Versuch fand in der Kongresssiedlung in Hietzing statt. Statt den Rasen auf drei Zentimeter zu stutzen, ließ man ihn wachsen. Die höheren Grasblätter haben eine bodenbeschattende Wirkung und speichern mehr Feuchtigkeit. Damit konnte die Bodentemperatur von vormals 63 (!) auf 26 Grad reduziert werden. „Das natürlich vorhandene Mikroklima des Wildblumenrasens kühlt in sommerheißen Nächten den Gemeindebau“, sagt der Wiesendoktor. Neben weniger Mäharbeiten hat die Wiese noch einen Vorteil: Sie muss nicht bewässert werden.