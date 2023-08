Haubenkoch ist jetzt als Pflegekraft glücklich

Einfach neu durchstarten

Die SOB kann ab 17 Jahren besucht werden, in Tagesklassen oder mit Abendunterricht. Quereinsteiger sind willkommen und können durchaus glücklich werden - wie etwa der frühere Koch Florian Steiner. Der Metnitztaler hat bis vor drei Jahren in Fünf-Sterne-Häusern in Deutschland, der Schweiz und Amerika gekocht, ehe er sich auch aus gesundheitlichen Gründen zum Umstieg entschlossen hat. „Ich wollte neu durchstarten und dabei auch etwas Sinnvolles tun“, so Steiner, der nach dem Schnuppern in einer Einrichtung für Behinderte in die Schule einstieg.