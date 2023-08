„Horst Skoff steht im Tennis für Mythos und Genie“

Am Samstag läuft ab 18 Uhr in der Schleppe Arena in Klagenfurt eine große Tennisparty, wenn das Buch „Horst Skoff, mehr als ein Rockstar“ der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Viele Weggefährten erinnern sich an die Kärntner Tennis-Ikone. „Skoff steht für Mythos, Genie und Wahnsinn, er hatte Talent wie kein anderer“, sagt Alex Antonitsch.