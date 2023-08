Arbeiterkammer verzeichnet mehr ÖGK-Beschwerden

Verweigerung des Krankengeldes

Waren in den Jahren 2018/19 in Wien lediglich rund 70 Interventionen vonseiten der Arbeiterkammer pro Jahr nötig, sind es in diesem Halbjahr bereits 126 (siehe Grafik). Die häufigsten Gründe sind kurzfristige Abschreibungen vom Krankenstand, falsche Berechnungen von Rehabilitationsgeld, fehlerhafte Auszahlungen oder Verweigerung des Krankengeldes. Ein Bespiel hierfür ist etwa der Fall von Georg W., dessen Rehageld falsch berechnet wurde. Erst nach sieben Monaten und zahlreichen Telefonaten der AK erhielt W. endlich einen Bescheid und fast 10.000 Euro nachbezahlt.