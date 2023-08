Düringer mit trashigem Weihnachtsfilm im Kino

Einst wurden sie mehr oder weniger verschämt entliehen - gegen eine geringe Gebühr: die Video-Tapes. Und Enis (Rauand Taleb) besitzt wahrscheinlich die letzte Videothek in ganz Kärnten. Doch in Zeiten von Streamingdiensten läuft das Geschäft megaschlecht. Bob (Roland Düringer), ein dubioser Finanzier, den eine gewiefte Hackerin aus dem Darknet gefischt hat, ist der Strohhalm, nach dem Enis beherzt greift. Mit unabsehbaren Folgen - und das just in der Adventszeit....