Bariton Max Raabe: Einmal Gentleman, einmal Punk

All das ist immer noch sehr menschlich in einer Zeit, wo langsam aber sicher die Künstliche Intelligenz beginnt, Lieder zu komponieren. Macht Ihnen das Angst?

Darauf bin ich schon sehr gespannt, aber ich finde es auch ziemlich gruselig. Ich weiß nicht, was die KI im Stil von Max Raabe erfinden würde? Vielleicht sogar eine Zeile, die ich aufgreifen würde? Was man heute schon alleine mit Fotografien basteln kann, ist wirklich stark. Es ist der Beginn einer ganz neuen Zeit. Ich habe noch Leute kennengelernt, die davon erzählten, dass sie ihre Wohnung erstmals auf Elektrizität umgerüstet haben oder eines der ersten Radios erstanden. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit geht. In Linz hingen Fotos von einem Flugpionier. Der fing in den 1920er-Jahren mit einem Doppeldecker mit Propeller an und kriegte noch mit, wie ein Düsenjet von innen aussieht. Wie innerhalb eines Lebens epochale Veränderungen stattfinden, das ist schon beeindruckend.