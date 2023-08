Trafikvideo ging viral: Räuber jetzt festgenommen

Mann sitzt in Graz in Haft

Einen Tag nach dem gescheiterten Raub in Graz-Mariatrost überfiel der Mann noch eine Tankstelle im Bezirk Oberwart sowie am Abend noch eine weitere Trafik in Graz-St. Veit. Hier erbeutete er ein Mobiltelefon. Motiv für die Taten war Geldnot. Die Beute hat der Mann bereits verbraucht. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini und soll nach Eisenstadt überstellt werden. Da die erste Tat im Burgenland durchgeführt wurde, ist die dortige Justiz zuständig.