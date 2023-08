Raub endet im Chaos: „Nächstes Mal früher kommen“

Ein unbekannter Täter überfiel am Mittwochabend eine Trafik in Graz. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich dabei um denselben Mann handeln, der in Preding bei Weiz sowie im burgenländischen Oberwart Tankstellen ausgeraubt hat. Die Polizei hat nun Fahndungsfotos sowie ein Video veröffentlicht und bittet um Hinweise.