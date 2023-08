Wieder Raubüberfall auf Trafik in Graz

Am Donnerstagabend überfiel ein unbekannter Mann mit einer Pistole bewaffnet eine Trafik in Graz-Andritz. Der Täter flüchtete mit dem Handy der Trafikangestellten. Eine Großfahndung der Polizei verlief bislang erfolglos. Es ist bereits der zweite Raubüberfall auf eine Grazer Trafik in dieser Woche.