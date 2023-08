Trafikant vertrieb Räuber: „Ich hatte keine Angst“

„Chef, das ist ein Überfall." Mit beeindruckender Ruhe in der Stimme informiert die Angestellte einer Trafik im Grazer Stadtteil Mariatrost Inhaber Marco Koller, als Mittwochabend ein maskierter Mann mit Pistole in der Hand Geld fordert. Ein Video davon hat die Polizei am Freitag veröffentlicht.