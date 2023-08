Neymar? Legende froh, dass „linke Bazille“ weg ist

Es sind ganz schön deftige Worte, die Breitner, Welt- und Europameister mit dem deutschen Nationalteam in den 70er-Jahren, in einem TV-Interview da von sich gibt. „Vielen Dank, liebe Saudis, dass ihr Herrn Neymar gekauft habt, der in den letzten Jahren einer der linkesten Fußballer unter der Sonne war. Einer der größten Fußballer, der nur schauspielert, der nur markiert. Mies!“, lederte der 71-Jährige in der Sendung „Blickpunkt Sport“ im Bayrischen Rundfunk.