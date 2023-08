Einbürgerungen im ersten Halbjahr 2023 gesunken

Drei Bundesländer mit weniger Einbürgerung als 2022

In sechs der Bundesländer wurden im ersten Halbjahr 2023 mehr Personen eingebürgert als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Die relativen Zuwächse waren im Burgenland mit einem Plus von 25,9 Prozent am höchsten. Danach kommt die Steiermark mit +22,2 Prozent, darauf, Niederösterreich mit +21,7 Prozent und Oberösterreich mit +14,8 Prozent. In Wien, Salzburg und in Kärnten sank die Einbürgerungsanzahl im Vergleich zu 2022.