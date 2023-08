Josef Ellers ist fast jeden Tag Harry Potter

Seit 2. August ist der Österreicher die Titelfigur des Stücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am Mehr!-Theater in Hamburg. Eine halbe Stunde vor den Auftritten sitzt der Österreicher bereits in der Maske und verwandelt sich in den gealterten Zauberer. „Ein Loslassen des Josef und ein willkommen heißen des Harry“, nennt Ellers diesen Prozess im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.