Hier gibt es bestimmt kein Gammel-Kebab!

Rund 40 Prozent. So stark ist das Geschäft Anfang vergangener Woche in den zwei Filialen von Ekrem Gülem in der Vogelweiderstraße und der Siebenstätterstraße eingebrochen. Der Grund: In ganz Europa sind Fälle von Gammelfleisch bekannt geworden. In den Döner- und Kebab-Buden war das importierte Hühnerfleisch mit Salmonellen belastet. Zahlreiche Infektionen waren die Folge. In Kärnten ist ein Mann dran gestorben.