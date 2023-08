Harry & Charles: Steht klärendes Treffen bevor?

Zwischen Balmoral und Düsseldorf

Dazu soll es im September kommen, wenn Prinz Harry von den Invictus Games in Düsseldorf (09.09. - 16.09.) über London zurück in die Wahlheimat Kalifornien reisen soll. Genau zu dieser Zeit will auch König Charles seine Sommerresidenz in Balmoral verlassen und in die Hauptstadt zurückkehren, wo die Aussprache stattfinden soll.