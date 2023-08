„Blick unters Auto wurde uns schon nahegelegt“

„Der Vorfall ist zwar traurig und schockierend, wir wollen aber weiterhin eine Balance zwischen Offenheit und Sicherheitsbedürfnis finden. Ich persönlich fühle mich aber nach wie vor sehr sicher in unserem Land“, erklärt Sprecher Markus Kakavis am Rande der Veranstaltung, die Sonntagabend ohne Zwischenfälle zu Ende ging. So manches Kirchenmitglied erzählt aber hinter vorgehaltener Hand, dass sich schlechte Vorzeichen bereits gemehrt hätten. „Ein genauer Blick unters Auto wurde uns schon längere Zeit nahegelegt“, so ein Zeuge beim „Krone“-Lokalaugenschein im Happel-Stadion".