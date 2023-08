Lyles krönt sich zum schnellsten Mann der Welt

Spannung pur herrscht in der Ära nach Usain Bolt, in der sich die 100-m-Szene befindet. Auch vor dem gestrigen 100-m-Finale bei der WM in Budapest war das Feld der Favoriten extrem breit und dicht und das, obwohl Titelverteidiger Fred Kerley bereits im Halbfinale gescheitert war. Würden seine Landsleute Christian Coleman und Noah Lyles den USA das zwölfte 100-m-Gold bescheren? Würde der junge, in den Vorläufen so starke Jamaikaner Oblique Seville in die Fußstapfen von Bolt treten? Oder würde der Kenianer Ferdinand Omanyala den ersten Sprint-Titel für Afrika erobern?