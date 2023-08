Auto streifte Rennradlerin - schwer verletzt

Am Bike hat man keine Knautschzone: Schwere Verletzungen erlitt eine Rennradlerin (42, aus Bad Aussee, Stmk.) als sie Samstagmittag in Gosaumühle vom Wagen eines tschechischen Touristen(29) gestreift wurde, der sich beim Überholen verkalkuliert hatte und deshalb zu früh zurück in seine Spur wechseln musste.