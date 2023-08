Spekulation über neues Leitspital sorgt für Wirbel

Blaue richten Anfrage an Bogner-Strauß

Voll auf Konfrontationskurs geht indes die FPÖ und kündigt an, eine Anfrage an die Gesundheitslandesrätin einzubringen, um Klarheit in die Causa zu bringen. Konkret wollen die Blauen unter anderem wissen, welche Standorte bis 2030 für neue Leitspitäler in Frage kommen und welchen Kliniken die Schließung droht. „Wir Freiheitliche sprechen uns unbeirrbar gegen weitere Krankenhausschließungen und die Ausdünnung der Versorgungsstrukturen aus“, sagt FPÖ-Gesundheitssprecher im Landtag, Marco Triller.