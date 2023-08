Galaktische Touristen

Da überlegt man, wie man im Kleinen dazu beitragen könnte, weniger CO2-Emissionen zu produzieren, lässt seine alte Dieselkarre einmal mehr stehen, predigt den Kindern, dass man nicht auch noch wie alle ihre Schulfreunde jetzt nach Rhodos, nach Mallorca fliegen muss, dass es in Vorarlberg am Bodensee mit etwas Fantasie fast so wie an einem italienischen Strand aussieht, und dann lese ich, wie sich der 80-jährige, an Parkinson erkrankte Brite Jon Goodwin ein Flugticket für 200.000 Dollar gekauft hat, um an Bord von Richard Bransons „VSS Unity“ für einige Momente schwerelos zu sein und kurz die Erdkrümmung sehen zu können.