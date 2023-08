„Ich glaube, man würde es mir nicht übel nehmen“

Richtige Abschiedsgedanken hat Sturms Sportdirektor aber noch nicht, wie er gegenüber „Sport1“ ebenso klarstellt. „Ich denke, der Weg bei Sturm Graz ist noch nicht zu Ende und der Pfeil der Entwicklung zeigt weiter nach oben.“ Er fühle sich in Graz sehr wohl, aber „dennoch ist es auf Sicht mein Ziel, bei einem Verein in der deutschen Bundesliga zu arbeiten.“ Er wolle das Beste aus seiner Karriere als Manager herausholen, „und ich glaube auch, man würde es mir nicht übel nehmen, wenn ich Sturm irgendwann verlasse“, so Schicker weiter.