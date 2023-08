„KI-Totalüberwachung“: Die Reaktion der Communtiy

Von der Freiheit zur Totalüberwachung wie in China

Unser Leser CODOderErste beschreibt genau dieses Lebensgefühl der Freiheit, welches man vor Zeiten der technischen Überwachung empfinden konnte - und Junojupiter befürchtet, dass sich unser Leben durch die Möglichkeiten der KI noch weiter in Richtung einer totalen Überwachung - ähnlich wie in China - bewegen könnte.