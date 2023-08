Bub (9) stürzte beim Wandern über Felsvorsprung

Der Neunjährige war gemeinsam mit seinen Eltern gegen 19.30 Uhr in der Geißlochklamm in Feistritz im Drautal unterwegs, als er plötzlich aus bisher unbekannter Ursache über einen FElsvorsprung drei Meter in die Tiefe stürzte. Der Bub zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.