Bodycam: So enterten Russen türkisches Schiff

Es sind Bilder wie in einem Actionfilm. In Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist ein Mann in Militäruniform auf einem Schiff zu erkennen. Verzweifelte Menschen knien auf dem Boden und halten unterwürfig die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Bewaffnete Soldaten betreten das Steuerhaus und schreien, dass der Motor abzustellen sei.