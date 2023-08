„Das ist eine völlig neue Dimension der Gewalt“

krone.tv: Herr Schwertner, zwei Tote, eine Verletzte: Wie leben Wohnungslose mit der brandgefährlichen Situation?

Klaus Schwertner: Sowohl unter den Betroffenen, als auch unter unseren Mitarbeitern ist die Betroffenheit sehr groß. Es hat so eine Form der Gewalt in Wien, aber auch in ganz Österreich, gegen obdachlose Menschen noch nicht gegeben. Ja, in den letzten Jahren hat es Einzelfälle von Gewalt oder Beschimpfungen gegeben. Aber dass zwei Menschen getötet wurden und einer verletzt wurde, ist eine völlig neue Dimension der Gewalt.