Bücher, Codes und Zaubersprüche im Lavanttal

3000 Handschriften sind im historischen Haus aufbewahrt — auf Holz und in klimatisierten Räumen. Unter den Schriften findet sich auch das älteste Schulheft der Welt (9. Jh.) mit dem berühmten irischen Gedicht über den Kater Pangur Ban. „Der für den Oskar nominierte Film ,The Secret of Kells’ beruht darauf“, so Sitar. Auch das älteste Buch Europas, der Codex Ambrosianus, befindet sich im Kloster. „Das griechische Manuskript ist im 5. Jahrhundert entstanden. Es enthält Teile der Bücher Genesis bis Josua des Alten Testaments. Vermutlich wurde das Werk 300 Jahre später im Kloster Reichenau korrigiert und ins Althochdeutsche übersetzt.“