„Der Pfad der Öko-Diktatur ist ein bedrohlicher“

Wege mit der Bahn haben zugenommen

Die Aufgabe der Politik sei es vielmehr, für alle Möglichkeiten ein Optimum an Infrastruktur bereitzustellen. Für FPÖ-Landesrat Steinkellner gilt es dabei vor allem folgende wesentliche Projekte im oberösterreichischen Zentralraum zu verwirklichen: Linzer Osttangente, Westring und Regional-Stadtbahn Linz. Zu dieser hebt Steinkellner hervor: „Es hat sich deutlich im Rahmen der Verkehrserhebung gezeigt, dass der Öffentliche Verkehr dort genutzt wird, wo das Angebot überzeugt. Die Wege mit der Bahn haben nach Linz um 35% seit der letzten Erhebung zugenommen. Das ist eine logische und besonders erfreuliche Auswirkung des eingeführten S-Bahn-Systems. Die Stadtbahn ist deshalb ein elementar wichtiges Projekt, weil wir damit die Möglichkeit haben, zahlreichen Menschen in unserem Land ein attraktives, öffentliches Mobilitätsangebot anzubieten“, so der freiheitliche Infrastruktur- und Mobilitätslandesrat.