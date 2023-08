Rumer Willis: Liebeserklärung an After-Baby-Body

„Runder und wabbeliger, aber bewundernswert“

Und setzte nach: „Der Körper, den ich viele Jahre lang so geformt und trainiert habe, wie ich ihn für wünschenswert ansah und der mir ein gutes Gefühl in Kleidung geben sollte, ist jetzt ein bisschen weicher, runder und wabbeliger, eben anders. Das ist in Ordnung, sogar mehr als das, irgendwie bewundernswert.“