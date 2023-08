Einbrecher traten Tür ein und bedrohten Bewohner

Oper holte nicht die Polizei

Dann flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer flüchtete aus Angst in die Wohnung seines Bruders. Warum nicht sofort die Polizei alarmiert wurde, ist derzeit nicht bekannt. Erst als am Montag eine weitere Bewohnerin des Mehrparteienhauses eine Anzeige wegen eines Einbruches in ihre Kellerräume erstattet hatte, wurde im Zuge der durchgeführten Erhebungen der schwere Raub bekannt.