Inter greift für Arnautovic tief in die Taschen

Zehn Millionen Euro plus Boni

Zehn Millionen Euro plus Boni für den Erfolgsfall soll Inter Bologna für den Strebersdorfer überweisen. Arnautovic kassiert laut „Gazzetta dello Sport" angeblich selbst 3,7 Millionen Euro pro Saison plus Bonuszahlungen. Ein Transfer zur AS Roma kam zuletzt nicht zustande, weil die Römern Bologna „nur“ sechs Millionen Euro geboten hatten, obwohl Trainer Jose Mourinho Marko unbedingt haben wollte.