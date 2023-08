Arnautovic-Wechsel zu Inter rückt immer näher

Inters Coach Simone Inzaghi soll sich vehement für die Verpflichtung von Arnautovic eingesetzt haben: Er sieht im Angreifer jenen physisch und auch technisch starken Angreifer, der dem heurigen Champions-League-Finalisten noch im Kader fehlt. Bereits heute könnte der Transfer über die Bühne gehen, ganz im Sinne von Inzaghi: Er will Arnautovic im ersten Liga-Spiel am Samstag zu Hause gegen Monza bereits an Bord haben.