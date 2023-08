Pop-Legende: „Die Stadt existiert nicht mehr!“

„Völlige Verwüstung“

Der britische Rockmusiker Mick Fleetwood bezeichnete die verheerenden Busch- und Waldbrände in seiner Wahlheimat Hawaii in einem Interview mit dem britischen Sender Sky News als „unfassbaren Schock“ für die Bewohner. Der 76-jährige Schlagzeuger und Mitbegründer der Band Fleetwood Mac betrieb in Lahaina vor Jahren auch ein Restaurant. Er sprach von „völliger Verwüstung“. Auch sein Restaurant ist ausgebrannt.