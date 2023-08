„Meine erste große Liebe hab ich in Linz erlebt“

Schmankerl aus der Vergangenheit

Der Ausblick vom Linzer Hausberg war atemberaubend. Und beim zweiten Glaserl Wein plauderte Schranz auch einige romantische „Schmankerl“ aus seiner Vergangenheit aus. „Ich hatte sogar einmal eine Freundin in Linz. Meine erste große Liebe war von hier. Ich habe mit 42 geheiratet. Das war bestimmt 20 Jahre davor“, erinnert sich der heute 85-Jährige gerne zurück und wickelt gekonnt die Trüffeltagliatelli um die Gabel. „Selten so gut gegessen“, nippt Schranz zufrieden an seinem kühlen Weißwein.