Schwammerlsucher machte Sensationsfund im Gailtal

„Obwohl ich zur Schwammerlzeit öfter im Wald unterwegs bin, habe ich niemals zuvor so ein Riesen-Exemplar gesehen“, schwärmt der glückliche Finder. Immerhin bringt alleine der größere der beiden Herrenpilze, die im Gemeindegebiet von Feistritz an der Drau so prächtig gedeihen konnten, stattliche 1,35 Kilogramm auf die Waage.