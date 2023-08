„Das Produkt La Liga ist eine absolute Schande“

In einer hitzigen Partie sah Barcelonas Raphinha wegen eines Ellenbogenschlags die Rote Karte (42. Minute). In der zweiten Halbzeit musste Xavi den Spielfeldrand verlassen, nachdem er sich wüst bei den Unparteiischen beschwert hatte (71.). In der Nachspielzeit kam es zu einer weiteren Kontroverse, als Schiedsrichter Cesar Soto Grado einen vermeintlichen Elfmeter nach einem Foul an Ronald Araújo nicht gab und nach Aufforderung durch den VAR, den Monitor am Spielfeldrand zu überprüfen, ein Handspiel im Spielaufbau anzeigte. Auch Getafe beendete die Partie nach Gelb-Rot für Jaime Mata nur zu zehnt (57.). Nach einer Nachspielzeit von fast 20 Minuten und viel Gejammer musste sich Barca mit dem einen Punkt zufriedengeben.