Feuerwehr rettete gleich drei Tiere an einem Tag

Igel steckte in Loch fest

Schon kurze Zeit später, benötigte ein verirrter Igel in der Villacher Innenstadt Hilfe. „In einem Gastgarten in der Villacher Innenstadt stolperte ein Igel in ein Loch, welches eigentlich für einen Schirmständer vorgesehen ist. Nur durch Zufall wurde dies durch aufmerksame Mitarbeiterinnen beobachtet“, erzählt ein Feuerwehrmann. Weil sie das Tier aber nicht bergen konnte, alarmierte sie die Feuerwehr. Mit einer Greifzange konnte der Igel behutsam aus dem Loch gerettet werden und in die Freiheit entlassen werden.