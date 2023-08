Straßen und Wanderwege in St. Paul noch gesperrt

Wälder und Wanderwege meiden

Auch wenn das Wetter sehr verlockend ist, wird an die Bevölkerung sowie an die Urlaubsgäste appelliert, den Aufenthalt in Wäldern derzeit zu meiden. Auch sollen keine Waldarbeiten durchgeführt werden. Das gesamte Gemeindegebiet - darunter auch die Wanderwege - ist von Hangrutschungen betroffen, weitere Rutschungen können aktuell nicht ausgeschlossen werden.