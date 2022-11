Single-Papa erzählt über seinen Weg zum Glück

Fußball mal vier

In einem intensiven Familien-Programm des Kinderdorfs bekam Matthias W. aber Rückenstärkung in seiner Vaterrolle. „Am Schluss habe ich in Altmünster eine Trainingswohnung bekommen, wo ich das Alltagsleben mit meinen Kindern üben konnte“, sagt der 42-jährige.

Jetzt hat er seine zwei Buben und das Mädchen wieder ganz zuhause: „In der Freizeit machen wir Ausflüge, kuscheln im Bett. Wir spielen alle Fußball – es ist richtig schön.“