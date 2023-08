„Wo ich hinfalle, scheint die Sonne“

Wie haben Sie sich in München über Wasser gehalten?

Nachdem ich mein Arbeitsvisum erhalten hatte, arbeitete ich in Teilzeit als PR-Assistentin. Nebenbei habe ich auch als Babysitterin gearbeitet, da die Mutter wollte, dass ich Englisch mit ihren Kindern spreche. Das war großartig, denn so habe ich spielerisch mit ihnen Deutsch gelernt. Und wo lernt man eine Sprache besser, als von Kindern? Tja, und dann hatte ich wieder so viel Glück, arbeitete bei Louis Vuitton und schließlich drei Jahre bei Tesla. Als ich 2018 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, stand mir die Welt endgültig offen. Ich ließ mich bei Tesla für drei Monate beurlauben und bereiste Japan, Australien und Neuseeland. Länder, in die ich mit meinem peruanischen Reisepass niemals oder nur sehr schwer hineingekommen wäre.