Jessica Pilz klettert zu Kombinations-Silber

Jessica Pilz hat bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Bern Silber in der Kombination erobert. Die 26-Jährige erledigte am Freitagabend im Finale das Bouldern als Drittbeste, bevor sie sich im anschließenden Vorstieg noch auf den zweiten Rang verbesserte. Der WM-Titel ging an die slowenische Favoritin Janja Garnbret, Bronze an die Japanerin Ai Mori. Für Pilz ist es die vierte WM-Medaille ihrer Karriere, die zudem auch das Olympia-Ticket für Paris bedeutet.