VSV setzt heuer auf ein heimisches Kapitäns-Duo

Die Mannschaft des VSV hat entschieden: Alexander Rauchenwald und Philipp Lindner teilen sich in der kommenden Saison die Kapitänsrolle. So wird Rauchenwald bei den Heimspielen das „C“ auf der Brust tragen, Lindner auswärts. Lindner: „Wir haben viele Führungsspieler im Kader. Wir sind in der Kabine gut aufgestellt.“ Assistant-Captain ist Andrew Desjardins.