PV-Anlagen-Betreiber legten ganze Ortschaft lahm

Eifriger - oder auch freche PV-Anlagen-Betreiber sorgten im Raum Steyr in Oberösterreich für ein stundenlanges Blackout einer ganzen Ortschaft. Weil sie sich nicht an die Einspeisebegrenzung für die von ihnen erzeugte Energie in das Stromnetz gehalten haben, ist es zu einem mehrere Stunden langen Stromausfall gekommen.