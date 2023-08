Wo talentierte Jungbauern um die Wette pflügen

Einer der traditionsreichsten Wettbewerbe, in denen sich die Landjugenden alljährlich messen, ist das Pflügen – so startet auch jetzt wieder die große Drei-Furchen-Tournee. Die erste Station in Schiefling musste wetterbedingt noch ausfallen, doch an diesem Wochenende heißt es „an die Pflüge“; Samstag auf den Feldern der Familien Rainer und Schöffmann in Dielach bei Meiselding, Sonntag auf den Äckern der Familie Senitza an der Wimitzer Straße in Feldkirchen, wo dann der Gesamtsieger gekürt wird.