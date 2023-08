Für die Wolfurttrophy scheint die Sonne

Bei den Herren gehen die Vorarlberger Jakok Reiter und Simon Baldauf auf den Sand. Aber nicht, wie bei ihrem Trophy-Sieg 2019, gemeinsam. Reiter spielt wie bei seinem letztjährigen Auftritt mit dem Salzburger Laurenc Grössig, das auf Nummer fünf gesetzte Duo trifft im ersten Spiel in Pool D am Centercourt (10.30) auf Nedetzky/Holzinger (Ö/12). Baldauf, der erstmals seit zwei Jahren wieder auf dieser Ebene spielt, hofft mit Youngster Ben Stockhammer auf eine Überraschung - die Zwei sind elftgesetzt, spielen im ersten Match in Pool C ebenfalls auf dem Centercourt (9.30) gegen Doppler/Kunert (Ö/6).