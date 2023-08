91-jähriger Mann sucht Freundinnen aus den 1950ern

Schreiben an Gemeinde und Polizei

An die schönen Erinnerungen an die 1950er-Jahre will der 91-Jährige jetzt anknüpfen. Er hat sich auf die Suche nach den Schwestern begeben. Auf ein persönliches Schreiben an das Gemeindeamt im Bezirk Neusiedl am See habe er jedoch keine Antwort erhalten, sagt er. Mit der Notiz „Betrifft zwei Mädchen aus Pamhagen (Geschwister)“ hat sich Willi Müller nun an die örtliche Polizeiinspektion gewandt. „Die beiden Damen müssten mittlerweile um die 90 Jahre alt sein. Ihre Namen weiß ich leider nicht. Mir ist nur so viel bekannt, dass die Anruferin zwei Söhne hat, einer davon soll ein Ingenieur sein“, teilt der rüstige Pensionist aus Feistritz in Kärnten mit.