Schulhof-Geheimnisse und Bikinifotos am Strand

Glawischnig: Keine Volksvertreterin mehr

Dafür sorgt auch ein in sozialen Medien von der gebürtigen Kärntnerin gepostetes Bikini-Foto am Strand vom erholsamen Sommerurlaub in Griechenland. Die überwiegende Mehrheit antwortete mit positiven Zeilen und gratulierte der 54-Jährigen zu ihrer sportlichen Figur.