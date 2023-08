Glawischnigs Kickl-Geheimnis: „Haben uns geküsst!“

Es ist kein Geheimnis, dass die ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, und FPÖ-Chef Herbert Kickl dieselbe Schulbank in Spittal an der Drau drückten. Bei der Wahl zum Klassensprecher waren sie Konkurrenten, Glawischnig, deren Familie dem freiheitlichen Lager nahestand, gewann allerdings meist Glawischnig den Kampf um das Amt. Sowohl Kickl, der aus einer eher unpolitischen Arbeiterfamilie stammt, als auch Glawischnig galten schon in ihrer Schulzeit als rhetorische Talente - ihre Aufsätze wurden regelmäßig von der Deutsch-Lehrerin vorgelesen ...